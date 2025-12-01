Lueurs de Noël à l’Hôtel du Département Hôtel du Département Alençon
Hôtel du Département 27 Boulevard de Strasbourg Alençon Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 18:00:00
fin : 2026-01-04 21:00:00
2025-12-19
Le Département programme, à l’occasion des fêtes de fin d’année 2025, une illumination de la Cour d’Honneur et un mapping sur la façade du bâtiment Lyautey, à l’Hôtel du Département, à Alençon. .
Hôtel du Département 27 Boulevard de Strasbourg Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 60 00
