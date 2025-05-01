LUEUR(S) – théâtre La Flèche

Le quotidien de Léo vacille lorsqu’un inconnu commence à publier en son nom sur les réseaux sociaux. Ce double numérique expose sa vie privée et diffuse de fausses informations qui, très vite, deviennent virales. Le réel se fissure, la paranoïa s’installe. Qui Léo dérange-t-il ? Qui se cache réellement derrière cette manipulation ? Léo semble pris dans un engrenage qui le dépasse…

À l’ère du digital, Lueur(s) de Lucie Boisdamour est un thriller qui brouille les frontières entre réel et fiction.

Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

jeudi

de 21h00 à 22h20

payant Public jeunes et adultes.

https://theatrelafleche.fr/la-saison/lueurs/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr



