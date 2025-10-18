LUGE SUR RAIL DRACO’SNOW Bolquère
LUGE SUR RAIL DRACO’SNOW Bolquère samedi 18 octobre 2025.
LUGE SUR RAIL DRACO’SNOW
Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
Date(s) :
2025-10-18
LUGE SUR RAIL
Ouvert tous les jours du 18 octobre au 02 novembre
DE 13H à 19H
8€ Adulte 7€ Enfant
Venez découvrir la luge à sensations de Pyrénées 2000
.
Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
English :
RAIL SLEDGING
Open daily from October 18 to November 02
From 1 pm to 7 pm
8? Adult 7? Child
Come and discover the Pyrénées 2000 sensational luge
German :
RUGELN AUF DER SCHIENE
Täglich geöffnet vom 18. Oktober bis 02. November
VON 13H bis 19H
8? Erwachsener 7? Kind
Entdecken Sie das aufregende Rodeln in Pyrénées 2000
Italiano :
SLITTAMENTO SU ROTAIA
Aperto tutti i giorni dal 18 ottobre al 02 novembre
Dalle 13.00 alle 19.00
8? Adulti 7? Bambino
Venite a scoprire il sensazionale slittino di Pyrénées 2000
Espanol :
DESLIZAMIENTO SOBRE RAÍLES
Abierto todos los días del 18 de octubre al 2 de noviembre
De 13:00 a 19:00
8? Adulto 7? Niño
Venga a descubrir los sensacionales trineos de Pyrénées 2000
L’événement LUGE SUR RAIL DRACO’SNOW Bolquère a été mis à jour le 2025-10-07 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000