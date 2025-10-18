LUGE SUR RAIL DRACO’SNOW Bolquère

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-10-18

LUGE SUR RAIL

Ouvert tous les jours du 18 octobre au 02 novembre

DE 13H à 19H

8€ Adulte 7€ Enfant

Venez découvrir la luge à sensations de Pyrénées 2000

.

Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

English :

RAIL SLEDGING

Open daily from October 18 to November 02

From 1 pm to 7 pm

8? Adult 7? Child

Come and discover the Pyrénées 2000 sensational luge

German :

RUGELN AUF DER SCHIENE

Täglich geöffnet vom 18. Oktober bis 02. November

VON 13H bis 19H

8? Erwachsener 7? Kind

Entdecken Sie das aufregende Rodeln in Pyrénées 2000

Italiano :

SLITTAMENTO SU ROTAIA

Aperto tutti i giorni dal 18 ottobre al 02 novembre

Dalle 13.00 alle 19.00

8? Adulti 7? Bambino

Venite a scoprire il sensazionale slittino di Pyrénées 2000

Espanol :

DESLIZAMIENTO SOBRE RAÍLES

Abierto todos los días del 18 de octubre al 2 de noviembre

De 13:00 a 19:00

8? Adulto 7? Niño

Venga a descubrir los sensacionales trineos de Pyrénées 2000

