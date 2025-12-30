LUICIDAL LOCO MUERTE SECRET PLACE St Jean De Vedas

LUICIDAL LOCO MUERTE Début : 2026-03-26 à 19:00. Tarif : – euros.

La TAF & BOOMERANG présentent LUICIDAL LOCO MUERTE – Jeudi 26 Mars 2026 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prévente 17€ (hors frais de loc.) / Sur place 20€ LUICIDAL? Luicidal est un groupe de punk rock originaire de Venice, Los Angeles, Californie, formé en 2012. Le groupe est composé de Louichi Mayorga (basse), R.J. Herrera (batterie), Mike Clark (guitare), Rocky George (guitare) et Mando Ochoa (chant), les membres originaux de Suicidal Tendencies.Histoire du groupeLe bassiste Louiche Mayorga a décidé de former Luicidal avec son ancien compagnon de Suicidal Tendencies, R.J. Herrera, après avoir regretté de ne plus « être sur scène en tant qu’artiste ». Afin de monter le groupe, ils ont été rejoints par Mando Ochoa (Sick Sense) au chant et Ricky Reynaga (Rated X, Rolling Papers et Sancho’s Revenge) à la guitare. Luicidal interprète des chansons issues des trois premiers albums studio de Suicidal Tendencies, Suicidal Tendencies, Join the Army et How Will I Laugh Tomorrow When I Can’t Even Smile Today ; Mayorga jouait de la basse sur les deux premiers, tandis que Herrera jouait de la batterie sur les deux derniers. Luicidal a sorti son premier album, Luicidal, le 14 octobre 2014 chez DC-Jam Records. Mayorga a décrit l’orientation musicale comme « badass, à la manière de la musique de Suicidal dans les années 80 ». Luicidal compte parmi ses invités d’anciens membres de Suicidal Tendencies, Rocky George, Grant Estes et Amery Smith, ainsi que H.R. de Bad Brains et Dale Henderson de Beowülf. Luicidal a reçu des éloges de la part des médias. Rich Dodgin, de All About The Rock, a déclaré : « C’est un album de punk rock old school, dans le style Venice Beach, que je vais écouter en boucle pendant longtemps ». Luicidal a fait la promotion de l’album lors d’une tournée aux États-Unis et en Europe. Début 2016, Herrera a quitté le groupe et a été remplacé par Vince Sollecito.?? https://www.facebook.com/LuicidalOfficial/?? https://www.youtube.com/@luicidalvenicepunks2909?? https://luicidal.bandcamp.com/album/born-in-venice——————————————–LOCO MUERTE ? LOCOMUERTE est un groupe de Thrash Punk Crossover Chicano originaire d’Île-de-France, influencé par des légendes comme SUICIDAL TENDENCIES, ANTHRAX, AGNOSTIC FRONT et MOTÖRHEAD. Le chant en espagnol, associé à un flow latino ultra-groove, donne à LOCOMUERTE un son unique, imparable et addictif : le CHICANO MOSH.?? https://www.facebook.com/locomuerteofficial/?? https://www.youtube.com/channel/UCkBz2yyjrmmA6ia8BR7Hp2w?? https://locomuerte.com/——————————————–

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34