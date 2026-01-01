Luis Colona et Julien Brunetaud La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Luis Colona et Julien Brunetaud

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

La Caverne Jazz ouvre l’année 2026 avec une programmation exceptionnelle, mettant à l’honneur des artistes de haut vol, des voix singulières et des projets inédits

Deux phénomènes réunis sur la même scène Luis Coloma, figure du boogie et du blues européen, etJulien Brunetaud, pianiste multi-primé au toucher raffiné.



Un duo rare, volcanique et élégant, où le piano devient un véritable spectacle. .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

English :

La Caverne Jazz opens the year 2026 with an exceptional program featuring top-flight artists, singular voices and original projects

