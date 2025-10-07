Lujipeka + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Lujipeka + 1ère partie STEREOLUX Nantes jeudi 19 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 20:00 – 23:00

Gratuit : non

Avec ce nouvel album, le Rennais s’apprête à livrer son disque le plus personnel, traversé par la colère, l’introspection ou la dépression. Il évoque le temps nécessaire pour forger une nouvelle identité, loin de la nostalgie Columbine. Entre rap et pop indé, il assume aujourd’hui une maturité artistique salvatrice.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/lujipeka-1ere-partie-19032026-1900