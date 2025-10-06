Lujipeka – L’AUTRE CANAL Nancy

Lujipeka Début : 2026-03-11 à 20:30. Tarif : – euros.

avoir annoncé son retour avec les titres inédits « Bruler Paris », « Puzzle » et « Paulise», Lujipeka a retrouvé son public à travers une série de mini-concerts gratuits sur le « Puzzle Tour ». Il revient aujourd’hui avec « La Vie D’Antonio » nouvel extrait de son prochain album, et en profite pour annoncer les dates de sa nouvelle tournée 2026. En plus de son concert évènement à l’Accor Arena le 7 novembre 2026, Lujipeka sera de retour sur scène dès février prochain avec plus de 30 dates en France, Suisse et Belgique

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54