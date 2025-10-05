BALLROOM – DOMAINE DE FONTBLANCHE Vitrolles

MAIRIE DE VITROLLES PRÉSENTE : BALLROOMBALLROOMCompagnie Post uit HessdaleCirqueDès 5 ansMercredi 21 janvier 2026 à 10h, 14h30 et 17hDomaine de FontblancheDurée : 30 minPour Ballroom, le public prend place dans un camion réaménagé à l’intérieur duquel l’artiste plasticien Lodewijk Heylen a créé un décor en béton dans lequel le jongleur Stijn Grupping fait exécuter à des balles rebondissantes une chorégraphie extraordinaire qui est le fruit de beaucoup d’entraînement et d’un peu de magie. Accompagné de sonorités composées par les musiciens Jochem Baelus et Frederik Meulyzer, et sans dire mot, Grupping emmène tout un chacun faire un voyage inoubliable.Dans le cadre de l’Entre-deux BIAC 2026Ouverture des portes : 1h avant

DOMAINE DE FONTBLANCHE 4 Allée des artistes 13127 Vitrolles 13