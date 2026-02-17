Lujipeka La BAM Metz

Lujipeka

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Après avoir annoncé son retour avec les titres inédits Brûler Paris , Puzzle et Paulise , Lujipeka a retrouvé son public à travers une série de mini-concerts gratuits sur le Puzzle Tour . Il revient aujourd’hui avec La Vie D’Antonio nouvel extrait de son prochain album, et en profite pour annoncer les dates de sa nouvelle tournée 2026. En plus de son concert évènement à l’Accor Arena, Lujipeka sera de retour sur scène dès février prochain avec plus de 30 dates en France, Suisse et Belgique.Tout public

.

La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After announcing his comeback with the unreleased tracks Brûler Paris , Puzzle and Paulise , Lujipeka reunited with his public through a series of free mini-concerts on the Puzzle Tour . He returns today with La Vie D’Antonio , a new single from his forthcoming album, and takes the opportunity to announce the dates of his new 2026 tour. In addition to his special concert at the Accor Arena, Lujipeka will be back on stage in February with over 30 dates in France, Switzerland and Belgium.

L’événement Lujipeka Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ