LUJIPEKA – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

LUJIPEKA Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : LUJIPEKAAprès avoir annoncé son retour avec les titres inédits « Bruler Paris », « Puzzle » et « Paulise », Lujipeka a retrouvé son public à travers une série de mini-concerts gratuits sur le « Puzzle Tour ».Il revient aujourd’hui avec « La Vie D’Antonio » nouvel extrait de son prochain album, et en profite pour annoncer les dates de sa nouvelle tournée 2026.En plus de son concert évènement à l’Accor Arena le 7 novembre 2026, Lujipeka sera de retour sur scène dès février prochain avec plus de 30 dates en France, Suisse et Belgique.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30