Lukmil Perez Colectivo ‘Airotele Ona’, JASS CLUB PARIS, PARIS

Lukmil Perez Colectivo ‘Airotele Ona’ Vendredi 20 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T19:30:00+01:00 – 2026-02-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T22:30:00+01:00 – 2026-02-21T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Après avoir parcouru les scènes du monde entier comme sideman et collaboré avec de grands noms du jazz, Lukmil Perez prend aujourd’hui la place de leader et présente un trio de haute voltige, aux côtés du saxophoniste Irving Acao et du contrebassiste Felipe Cabrera. Le temps d’une soirée, il célèbre Cuba, son île adorée, à travers un répertoire aussi éclectique et riche que son histoire culturelle, mêlant musiques afro-cubaines et jazz. Le batteur y raconte en musique l’histoire de ses ancêtres et de leurs rencontres, traduite en langue yoruba par « Airotele Ona » titre de son premier album en tant que leader. **Irving Acao** / saxophone **Felipe Cabrera** / contrebasse **Lukmil Perez** / batterie *22h30* Jam session Jazz, animée tous les vendredis soirs par **Ronan Ristord** Disciple de la légende Grégory Hutchinson, passé par Berklee College of Music, le batteur Ronan Ristord est un sideman très apprécié de la scène jazz parisienne. Sa musique tire ses racines du swing et des standards de jazz sans jamais laisser de côté ce qui fait la beauté de cet art : l’improvisation. *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

