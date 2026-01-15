Lukmil Perez Colectivo ‘Airotele Ona’ JASS CLUB PARIS Paris
Lukmil Perez Colectivo ‘Airotele Ona’ JASS CLUB PARIS Paris vendredi 20 février 2026.
Le temps d’une soirée, il célèbre Cuba, son île adorée, à travers un répertoire aussi éclectique et riche que son histoire culturelle, mêlant musiques afro-cubaines et jazz. Le batteur y raconte en musique l’histoire de ses ancêtres et de leurs rencontres, traduite en langue yoruba par « Airotele Ona » titre de son premier album en tant que leader.
Irving Acao / saxophone
Felipe Cabrera / contrebasse
Lukmil Perez / batterie
Lukmil Perez présente un trio de haute voltige, aux côtés du saxophoniste Irving Acao et du contrebassiste Felipe Cabrera !
Le vendredi 20 février 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-20T22:30:00+01:00
fin : 2026-02-20T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-20T21:30:00+02:00_2026-02-20T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire