Lukmil Perez Colectivo ‘Airotele Ona’ JASS CLUB PARIS Paris

Le temps d’une soirée, il célèbre Cuba, son île adorée, à travers un répertoire aussi éclectique et riche que son histoire culturelle, mêlant musiques afro-cubaines et jazz. Le batteur y raconte en musique l’histoire de ses ancêtres et de leurs rencontres, traduite en langue yoruba par « Airotele Ona » titre de son premier album en tant que leader.

Irving Acao / saxophone

Felipe Cabrera / contrebasse

Lukmil Perez / batterie

Lukmil Perez présente un trio de haute voltige, aux côtés du saxophoniste Irving Acao et du contrebassiste Felipe Cabrera !

Le vendredi 20 février 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/



