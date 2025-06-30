LULLY : ARMIDE – OPERA ROYAL Versailles

LULLY : ARMIDE Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : LULLY : ARMIDEarmi les œuvres marquantes de l’histoire de l’opéra, l’Armide de Lully tient une place spécifique. Ce fut la dernière tragédie lyrique de Lully et Quinault?: sans doute la plus forte réussite dramatique du librettiste, et l’aboutissement du projet de tragédie en musique porté par le compositeur, qui décéda l’année suivant sa création. Jamais la langue ne parut si belle et tragique dans la musique de Lully, et le drame de ce chevalier chrétien tombant amoureux de la magicienne musulmane qui renonce à le tuer, fut si fortement ressenti qu’il tint la scène un siècle durant?! Pour ce concert, la distribution de l’enregistrement et de la version scénique présentée à l’Opéra Royal du Château de Versailles en 2023 est reconstituée, avec Stéphanie d’Oustrac saisissante dans le rôle-titre.

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78