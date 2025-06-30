LULLY : ROLAND – OPERA ROYAL Versailles

LULLY : ROLAND Début : 2026-03-09 à 20:00. Tarif : – euros.

CHATEAU VERSAILLES SPECTACLES PRÉSENTE : LULLY : ROLANDŒuvre de la maturité pour Lully et Quinault, Roland fait partie d’une « trilogie » d’opéras d’inspiration épique, éloigné des tragédies lyriques à sujet mythologique. Il se situe entre Amadis, d’après le roman de chevalerie espagnol Amadis de Gaule, de Garci Rodríguez de Montalvo (que Cervantès parodie dans Don Quichotte) et Armide, inspiré de La Jérusalem délivrée, la sublime épopée – romantique avant l’heure – du Tasse. Roland se concentre sur un épisode célèbre du Roland furieux de l’Arioste, dans lequel un chevalier devient littéralement fou d’amour pour la belle qui l’a trahi. Le roman de l’Arioste, foisonnant et baroque, mêle l’érotisme à l’irrévérence. Comme Shakespeare, son auteur s’est mal acclimaté en France. Anarchique et désinvolte, fantasque et embrouillé, mélangeant les genres et les registres, le Roland furieux ne correspond pas au goût français, éloigné de l’excès : « Quoique souvent le désordre y soit divertissant, c’est toujours le désordre » (Guez de Balzac). L’histoire décousue, nourrie d’invraisemblances, ne se prête guère à l’édification ni à la propagande royale. Mais peut-être est-ce ce mépris des règles classiques qui débride l’imagination des auteurs français qui l’adaptent : la tragi-comédie (genre hybride) lui doit beaucoup. C’est aussi le cas de l’opéra : que d’ironie, que de malice et d’humour dans le livret de Quinault ! Sa structure ne respecte aucun précepte aristotélicien : ainsi le couple d’amoureux disparaît au troisième acte pour ne plus revenir, laissant la place à la folie furieuse du héros, ou plutôt, de l’anti-héros.Afficher plusLa partition de Lully, chef-d’œuvre de variété et d’élégance, exalte les contrastes entre les épisodes, juxtapose les dialogues amoureux de Médor et d’Angélique, une exquise scène pastorale et la folie brutale de Roland, jusqu’à une monumentale chaconne qui forme le cœur de l’opéra (presque un quart d’heure de ballet !). Œuvre moderne échappant au carcan des traditions – ni infidèle à l’Arioste, ni fidèle à Aristote – Roland renouvelle son modèle en déployant joyeusement un monde poétique et musical aussi bigarré que fantaisiste.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA ROYAL PLACE D’ARMES 78000 Versailles 78