L’Ultra Marin – Vannes, 26 juin 2025 07:00, Vannes.

Morbihan

L’Ultra Marin Esplanade Simone Veil, Port de Vannes Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-26

L’Ultra Marin 2022 est un événement d’ultra trail dans le Golfe du Morbihan.Le Grand Raid est l’épreuve reine. Il s’agit d’une boucle de 175 km à effectuer en 42 heures maximum depuis le port de Vannes, en longeant le Golfe du Morbihan et avec une traversée en semi-rigide entre Locmariaquer et Arzon. Le passage à Sarzeau, côté océan est une nouveauté 2022.L’Ultra Marin propose d’autres épreuves le Grand Relais et le Grand Défi Solidaire (175 km), le Raid (100 km), le Trail (56 km), la Ronde des douaniers (34 km) avec un parcours 2022 inédit, la Marche Nordique (29 km), trois Courses des P’tits Marins sur le port de Vannes.Le Swimrun de Suscinio se tiendra également le 4 septembre 2022. .

Esplanade Simone Veil, Port de Vannes

Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 2 97 68 24 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Ultra Marin Vannes a été mis à jour le 2025-05-09 par ADT 56