L’Ultrabal au Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers samedi 8 novembre 2025.

Entrez dans la transe d’un bal moderne, un voyage à travers les âges, les styles et les pays.

L’Ultrabal renoue avec les fêtes et les liesses d’antan, lorsqu’il était de bon ton d’attraper les hanches de son voisin et de se laisser aller à la danse des vivants. Un cocktail aussi délicieusement rétro que farouchement moderne ! Voilà quelques années que ce collectif de musiciens et chanteurs aux carrières florissantes s’offre des soirées hybrides et inattendues.

Fixi, chef en transe suprême, est entouré d’une brigade féminine explosive, d’invités changeants et d’un orchestre prêt à toutes les transgressions stylistiques de bon goût. Ensemble, ils inventent un bal métissé, trépidant et électrique. Plus de deux heures durant lesquelles le public est invité à danser sur un répertoire où tout est permis ! Mêlant des compositions inédites au répertoire classique du bal, des années 1930 à aujourd’hui, L’Ultrabal nous entraîne dans une valse à mille temps qui fait briller les regards et battre les coeurs. Edith Piaf, Harry Belafonte, France Gall, The Bangles, Donna Summer, Osvaldo Farres et bien d’autres encore sont revisités aux couleurs de l’Ultrabal.

L’Ultrabal fait monter la température. L’Ultrabal fait se réveiller les corps. Alors, prêt à enflammer le dancefloor ?

Un bal d’amour, sueurs et paillettes dans le cadre du festival Villes des Musiques du Monde

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h30 à 23h59

payant Tarif plein : 20 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif super réduit : 10 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers