Lulu aimerait attraper la lune Maison de la Culture Pertuis

Lulu aimerait attraper la lune

Mercredi 22 octobre 2025 de 9h à 9h20.

Et de 10h30 à 11h50. Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis Vaucluse

Voyage pour découvrir le monde

Lulu aimerait attraper la lune, elle traversera océans, monts et vallées, goûtera à toutes les saisons, entourée de couleurs, de sons et de nature pour peut-être atteindre son rêve…

De 0 à 3 ans. .

Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Travel to discover the world

German :

Reise, um die Welt zu entdecken

Italiano :

Viaggiare per scoprire il mondo

Espanol :

Viajar para descubrir el mundo

