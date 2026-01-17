LULU AU PAYS DES COMPTINES THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LULU AU PAYS DES COMPTINES

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-25 16:30:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-25 2026-03-13

Embarquez sur l’arc-en-ciel magique de Lulu pour un voyage plein de poésie et de magie !

De 9 mois à 7 ans durée 30 minutes

Un lapin, une souris, une abeille, un loup gentil et bien d’autres amis encore nous feront découvrir ou redécouvrir nos comptines préférées.

Alors attachons bien notre ceinture et laissez-nous emporter dans ce tourbillon coloré de chansons, de magie et de bonne humeur ! 6 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

English :

Come aboard Lulu?s magical rainbow for a journey full of poetry and magic!

From 9 months to 7 years duration: 30 minutes

