Lulu circus

Jeudi 26 mars 2026 de 10h à 10h30.

Samedi 28 mars 2026 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-28 10:30:00

2026-03-26 2026-03-28

Un spectacle très jeune public au Divadlo Théâtre dès 6 mois.Familles

Lulu la girafe embarque à bord d’un cirque itinérant pas comme les autres…



Sa roulotte enchantée traverse les saisons, mais le voyage est semé d’embûches un lapin grognon, un loup boudeur, un funambule rêveur… et surtout une mission importante ramener la joie !



Chansons, marionnettes et rencontres inoubliables rythment cette aventure féérique où Lulu devra puiser dans son courage et son imagination pour poursuivre sa quête. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences at Divadlo Théâtre from 6 months.

