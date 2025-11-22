LULU, L’AVENTURIÈRE PERDUE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

LULU, L’AVENTURIÈRE PERDUE

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Cela fait des mois qu’il n’a pas plu dans la jungle et tous les animaux ont très soif !

Lulu, avec l’aide des enfants, va partir à la recherche de la source magique pour sauver les animaux.

De 9 mois à 7 ans durée 30 minutes

Son voyage sera ponctué de rencontres avec toutes sortes d’animaux.

Marionnettes, comptines, magie nous emporteront dans le monde coloré de cette petite aventurière ! 6 .

31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

It hasn’t rained in the jungle for months, and all the animals are thirsty!

With the help of the children, Lulu sets out to find the magic spring and save the animals.

From 9 months to 7 years duration: 30 minutes

German :

Im Dschungel hat es seit Monaten nicht mehr geregnet und alle Tiere sind sehr durstig!

Lulu wird sich mit Hilfe der Kinder auf die Suche nach der magischen Quelle machen, um die Tiere zu retten.

Von 9 Monaten bis 7 Jahren Dauer: 30 Minuten

Italiano :

Nella giungla non piove da mesi e tutti gli animali hanno sete!

Con l’aiuto dei bambini, Lulu parte alla ricerca della sorgente magica e salva gli animali.

Da 9 mesi a 7 anni durata: 30 minuti

Espanol :

Hace meses que no llueve en la selva y todos los animales tienen sed

Con la ayuda de los niños, Lulú se pone en marcha para encontrar el manantial mágico y salvar a los animales.

De 9 meses a 7 años duración: 30 minutos

L’événement LULU, L’AVENTURIÈRE PERDUE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE