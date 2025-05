LUMA Arles / Balade contée « La limace qui grimace & co » – LUMA Arles Arles, 17 mai 2025 18:00, Arles.

Bouches-du-Rhône

LUMA Arles / Balade contée « La limace qui grimace & co » Samedi 17 mai 2025 de 18h à 19h30. LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 19:30:00

Date(s) :

2025-05-17

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, LUMA Arles sera ouvert jusqu’à minuit. Des activités exceptionnelles seront proposées tout au long de la soirée.

Balade contée « La limace qui grimace & co »

Départs à 18h00, 18h45 et 19h30



Une limace s’installe au Parc des Ateliers, rêvant de glissades bien glissantes dans les toboggans. Elle rencontre les nombreux habitants et habitantes du jardin, chacun lui partageant son expérience. Commence alors un drôle de périple… .

LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For European Museum Night, LUMA Arles will be open until midnight. Exceptional activities will be offered throughout the evening.

German :

Anlässlich der Europäischen Nacht der Museen wird die LUMA Arles bis Mitternacht geöffnet sein. Den ganzen Abend über werden außergewöhnliche Aktivitäten angeboten.

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei, il LUMA di Arles resterà aperto fino a mezzanotte. Per tutta la serata saranno proposte attività eccezionali.

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, LUMA Arles permanecerá abierto hasta medianoche. Durante toda la velada se ofrecerán actividades excepcionales.

L’événement LUMA Arles / Balade contée « La limace qui grimace & co » Arles a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme d’Arles