LUMA Arles / Nuit européenne des musées 2025 Samedi 17 mai 2025 de 18h à 23h59.

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 23:59:00

2025-05-17

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, LUMA Arles sera ouvert en entrée libre de 18h00 à minuit. Des activités exceptionnelles seront proposées tout au long de la soirée.

Au programme



– Visites guidées accessibles à tous pour découvrir les expositions en cours

– Ateliers créatifs ouverts à tous les âges

– Balades contées ou promenades nocturnes dans le Parc des Ateliers .

LUMA Arles 35 Avenue Victor Hugo

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For European Museum Night, LUMA Arles will be open with free admission from 6pm to midnight. Exceptional activities will be offered throughout the evening.

German :

Anlässlich der Europäischen Nacht der Museen wird die LUMA Arles von 18.00 Uhr bis Mitternacht bei freiem Eintritt geöffnet sein. Den ganzen Abend über werden außergewöhnliche Aktivitäten angeboten.

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei, il LUMA di Arles sarà aperto con ingresso gratuito dalle 18.00 a mezzanotte. Per tutta la serata saranno proposte attività eccezionali.

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, LUMA Arles abrirá sus puertas gratuitamente de 18:00 a 24:00 horas. Durante toda la velada se ofrecerán actividades excepcionales.

