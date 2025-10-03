LUMA Arles Projection du film « To the Moon » de Tadgh O’Sullivan Parc des Ateliers Arles

LUMA Arles Projection du film « To the Moon » de Tadgh O’Sullivan Parc des Ateliers Arles vendredi 3 octobre 2025.

LUMA Arles Projection du film « To the Moon » de Tadgh O’Sullivan

Vendredi 3 octobre 2025 de 18h30 à 19h45. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 19:45:00

2025-10-03

Un week-end par mois, d’octobre à avril, LUMA Arles propose une série de projections suivies de discussions au Parc des Ateliers, en accès libre sur réservation.

Vendredi 3 octobre à 18h30

To the Moon de Tadgh O’Sullivan

Irlande | 2020 | 1h16

Langues multiples



To the Moon est un film collage, un hommage à la Lune, composé d’images d’archives internationales et de celles prises par des directeurs photos importants combiné à des fragments littéraires.Le film revisite les images de l’histoire du cinéma où la Lune est la vedette ; des contes d’amour et de folie, des chansons de désir et de perte, des rêves d’innocence et des cauchemars de colonialisme. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org

English :

One weekend a month, from October to April, LUMA Arles offers a series of screenings followed by discussions in the Parc des Ateliers, with free access upon reservation.

German :

An einem Wochenende pro Monat, von Oktober bis April, bietet LUMA Arles eine Reihe von Filmvorführungen mit anschließenden Diskussionen im Parc des Ateliers an, die nach vorheriger Anmeldung frei zugänglich sind.

Italiano :

Un fine settimana al mese, da ottobre ad aprile, LUMA Arles propone una serie di proiezioni seguite da discussioni nel Parc des Ateliers, con ingresso gratuito su prenotazione.

Espanol :

Un fin de semana al mes, de octubre a abril, LUMA Arles ofrece una serie de proyecciones seguidas de debates en el Parc des Ateliers, con entrada gratuita previa reserva.

