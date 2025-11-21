LUMA Arles The Lesser-Known Experiments in Art and Technology LUMA Arles Arles

LUMA Arles The Lesser-Known Experiments in Art and Technology

Du vendredi 21 au samedi 22 novembre 2025 le vendredi de 17h à 19h30. Le samedi de 14h à 19h. LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

En réunissant une vingtaine de curateur·ices, d’artistes et d’universitaires, le symposium propose une réévaluation critique du mouvement Experiments in Art

and Technology (E.A.T.).

Le symposium explorera les manifestations fondatrices d’E.A.T., ses projets méconnus d’innovation sociale à travers le monde, ainsi que des contributions majeures mais souvent négligées de son histoire. En resituant E.A.T. dans un contexte international d’initiatives favorisant les collaborations entre artistes et ingénieurs, des années 1960 à aujourd’hui, The Lesser-Known Experiments in Art and Technology vise à élargir la compréhension de cette organisation emblématique.

The Lesser-Known Experiments in Art and Technology est organisé dans le cadre de Sensing the Future, première exposition d’envergure en France consacrée à ce mouvement historique.

Organisée en collaboration avec le Getty Research Institute, l’exposition est visible à LUMA Arles jusqu’au 11 janvier 2026. .

