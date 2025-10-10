LUMEN LE SHOW 2ÈME ÉDITION Agde

LUMEN LE SHOW 2ÈME ÉDITION Agde vendredi 10 octobre 2025.

LUMEN LE SHOW 2ÈME ÉDITION

Rond-Point Carré d’as Agde Hérault

Tarif : 240 – 240 – 240 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Des conférenciers experts dans leur domaine qui vont vous faire rire, rêver, vous inspirer, vous motiver, mettre vos neurones en effervescence et faire vibrer vos coeurs !

LUMEN est un Show puissant de conférences dynamiques, éclairantes et impactantes sur la Santé, la Confiance en soi, l’Audace, la Réussite et la Performance , dont vous ressortirez transformés.

8 conférences de 15 minutes sur le Développement Personnel avec des transitions musicales endiablées.

Repoussez vos limites

Osez, Vivez, Brillez !

Les conférenciers présents vous raconteront leurs histoires inspirantes.

Ils vont vous faire vibrer, vous motiver, vous émouvoir grâce à leur résilience, leur audace et vous partageront leurs clés de réussite !!!

Bloquez d’ores et déjà la date dans vos agendas !!!

Retrouvez le programme sur https://reseau-lumen.fr/conferenciers-lumen-2025/

> Payant avec diverses possibilités d’offres promotionnelles avec divers partenaires.

> Plus de détails contact@reseau-lumen.fr

> Billetterie en ligne uniquement sur https://my.weezevent.com/lumen-le-show-2025

Maîtresse de cérémonie Julie Saucerotte

Dr en pharmacie Sophrologue Fondatrice de LUMEN Formations .

Rond-Point Carré d’as Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 26 50 34 54 contact@reseau-lumen.fr

English :

Speakers who are experts in their fields will make you laugh, dream, inspire and motivate you, get your neurons firing and make your heart skip a beat!

German :

Redner, die Experten auf ihrem Gebiet sind und Sie zum Lachen, Träumen, Inspirieren und Motivieren bringen, Ihre Neuronen in Wallung bringen und Ihre Herzen höher schlagen lassen werden!

Italiano :

I relatori, esperti nei loro settori, vi faranno ridere, vi faranno sognare, vi ispireranno, vi motiveranno, metteranno in moto i vostri neuroni e vi faranno battere il cuore!

Espanol :

Conferenciantes expertos en sus campos le harán reír, le harán soñar, le inspirarán, le motivarán, pondrán en marcha sus neuronas y harán que su corazón lata a mil por hora

