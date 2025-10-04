Lumière ! Atelier scientifique 3-6 ans Bibliothèque Arlequin Grenoble

Lumière ! Atelier scientifique 3-6 ans Bibliothèque Arlequin Grenoble samedi 4 octobre 2025.

Lumière ! Atelier scientifique 3-6 ans Samedi 4 octobre, 16h30 Bibliothèque Arlequin Isère

Réservation auprès de la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs et de la Fête de la science

A l’aide de lampes et de petits objets, explore les jeux d’ombre et de lumière… Et si on s’amusait aussi avec nos ombres ? Est-il possible d’avoir une ombre plus grande que celle de papa ou maman ?

3-6 ans, en famille

Bibliothèque Arlequin 97 GALERIE DE L’ARLEQUIN 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 6 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476229216 https://bm-grenoble.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 22 92 16 »}]

Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs et de la Fête de la science