Lumière des Alpilles Festival du patrimoine télévisuel place st Vincent Les Baux-de-Provence

Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre 2025 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30.

Projection ldes films le 11/10 aux Baux-de-Provence. place st Vincent Galerie de la citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Du 9 au 12 octobre, les communes de Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Maussane et Le Paradou accueilleront la toute première édition de Lumière des Alpilles, placée sous le parrainage de Dominique Besnehard.

Pendant 3 jours, le festival proposera au public une riche programmation mêlant projections de chefs-d’œuvre issus de notre patrimoine télévisuel, découvertes d’œuvres contemporaines et présentations en exclusivité.

Des ateliers et tables rondes viendront également rythmer l’événement, offrant aux spectateurs comme aux professionnels un espace privilégié d’échanges et de rencontres.

Réservations à partir du 15 septembre. lumieredesalpilles.fr

Programme aux Baux-de-Provence

Samedi 11 octobre à la La Citerne

15h Un Juge, un Flic de Denys de la Patellière

1977-1979 Série épisode 9 Les ravis 59 minutes



16h30 Le Comte de Montécristo de Denys de la Patellière

1977-1979 Mini série épisode 1 et 2 85 et 85 minutes .

place st Vincent Galerie de la citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

From October 9 to 12, the communes of Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Maussane and Le Paradou will host the very first Lumière des Alpilles, under the patronage of Dominique Besnehard.

German :

Vom 9. bis 12. Oktober findet in den Gemeinden Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Maussane und Le Paradou die allererste Ausgabe von Lumière des Alpilles statt, die unter der Schirmherrschaft von Dominique Besnehard steht.

Italiano :

Dal 9 al 12 ottobre, le città di Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Maussane e Le Paradou ospiteranno la prima edizione della Lumière des Alpilles, sotto il patrocinio di Dominique Besnehard.

Espanol :

Del 9 al 12 de octubre, las localidades de Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Maussane y Le Paradou acogen la primera edición de Lumière des Alpilles, bajo el patrocinio de Dominique Besnehard.

