Lumière et musique sur l’église Saint-Denis de Lyons-la-Forêt

eglise Saint Denis Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Visite de l’église Saint-Denis et concert à la bougie à 20H30 avec la formation Clarival .

eglise Saint Denis Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 88 27 57 43 nodelaloge@gmail.com

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English : Lumière et musique sur l’église Saint-Denis de Lyons-la-Forêt

L’événement Lumière et musique sur l’église Saint-Denis de Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure