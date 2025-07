« Lumière intérieure » d’Hortense Fortin Haupais (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate

« Lumière intérieure » d’Hortense Fortin Haupais (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate samedi 2 août 2025.

« Lumière intérieure » d’Hortense Fortin Haupais (peinture)

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-15 12:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Plongez dans un univers construit autour de thématiques variées telles que les intérieurs, la lumière intérieure, et les piscines ! Les compositions reposent sur des formes géométriques simples, mettant en valeur les verticales, horizontales et diagonales, incarnant le rêve, la mélancolie, la lumière et l’attente.

Plongez dans un univers construit autour de thématiques variées telles que les intérieurs, la lumière intérieure, et les piscines ! Les compositions reposent sur des formes géométriques simples, mettant en valeur les verticales, horizontales et diagonales, incarnant le rêve, la mélancolie, la lumière et l’attente. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : « Lumière intérieure » d’Hortense Fortin Haupais (peinture)

Immerse yourself in a universe built around varied themes such as interiors, interior light and swimming pools! The compositions are based on simple geometric forms, highlighting verticals, horizontals and diagonals, embodying dreams, melancholy, light and expectation.

German : « Lumière intérieure » d’Hortense Fortin Haupais (peinture)

Tauchen Sie ein in ein Universum, das um verschiedene Themen wie Innenräume, Innenlicht und Schwimmbäder herum aufgebaut ist! Die Kompositionen basieren auf einfachen geometrischen Formen, die Vertikale, Horizontale und Diagonale betonen und Träume, Melancholie, Licht und Erwartung verkörpern.

Italiano :

Immergetevi in un mondo costruito intorno a una varietà di temi, tra cui interni, luce interna e piscine! Le composizioni si basano su forme geometriche semplici, evidenziando verticali, orizzontali e diagonali, che incarnano sogni, malinconia, luce e aspettative.

Espanol :

Sumérjase en un mundo construido en torno a diversos temas, como los interiores, la luz interior y las piscinas Las composiciones se basan en formas geométricas simples, destacando verticales, horizontales y diagonales, encarnando sueños, melancolía, luz y expectación.

L’événement « Lumière intérieure » d’Hortense Fortin Haupais (peinture) Houlgate a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge