Lumière ! La Forgerie, Wassy Wassy

Lumière ! Mardi 4 novembre, 20h30 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T23:00:00

Fin : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T23:00:00

New-York, 1878. Assoiffé de progrès, Edison multiplie les inventions révolutionnaires et poursuit son rêve : éclairer le monde et devenir le maître de l’électricité. Mais il n’est pas seul dans la course : Nikola Tesla et le couple Westinghouse sont bien décidés à illuminer l’avenir. Entre compétition, peurs et inventions inédites, Edison est prêt à tout, même à inventer la chaise électrique, pour rester à la hauteur de sa légende.

Texte : Stéphane Landowski

Mise en scène : Maxence Gaillard

Avec : Maxence Gaillard, Guillaume d’Harcourt, Mathias Marty, Laurine Lacaze, Lou Lefevre ou Aude Gogny-Gaubert, Ethan Oliel (Molière Révélation Masculine 2024) ou Romain Arnaud-Kneisky

Production : Atelier Théâtre Actuel, Le Lucernaire, MK Prod’

Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Frédérique Toulet