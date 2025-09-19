Lumière ! L’aventure commence, l’aventure continue Cinéma CGR Châlons-en-Champagne

Tarif de l’animation : 5€

Début : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Durant la visite des cabines de projection, il sera expliqué l’histoire succincte du mode de projection ainsi que son évolution et le matériel qui l’entoure, en bref, les coulisses. Puis le film viendra expliquer la naissance et le développement du 7ème art.

Cinéma CGR Avenue des Escarnotières, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.cgrcinemas.fr/cinema/p8517-cgr-chalons-en-champagne/ [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

