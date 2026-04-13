Lumière pâle sur les collines / Echange en compagnie de Virginie Griseri, Le Cratère, Toulouse
Lumière pâle sur les collines / Echange en compagnie de Virginie Griseri, Le Cratère, Toulouse jeudi 30 avril 2026.
Lumière pâle sur les collines / Echange en compagnie de Virginie Griseri Jeudi 30 avril, 14h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00
Lumière pâle sur les collines / de Kei Ishikawa / 2h03 / Japon / Avec Fumi Nikaido, Camilla Aiko, Tomokazu Miura, Lynette Edwards, Romain Danna
Synopsis : Royaume-Uni, 1982. Une jeune anglo-japonaise entreprend d’écrire un livre sur la vie de sa mère, Etsuko, marquée par les années d’après-guerre à Nagasaki et hantée par le suicide de sa fille aînée. Etsuko commence le récit de ses souvenirs trente ans plus tôt, lors de sa première grossesse, quand elle se lia d’amitié avec la plus solitaire de ses voisines, Sachiko, une jeune veuve qui élevait seule sa fille. Au fil des discussions, l’écrivaine remarque une certaine discordance dans les souvenirs de sa mère… les fantômes de son passé semblent toujours là – silencieux, mais tenaces.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/lumiere-pale-sur-les-collines »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRRQTPH#showsession?id=emsx001100017747&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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