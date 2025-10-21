Lumière pâle sur les collines | Rencontre avec le Café des Langues Les Cinémas Actes Sud Arles

Lumière pâle sur les collines | Rencontre avec le Café des Langues

Mardi 21 octobre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 23h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Rencontre avec le Café des Langues, pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis

Royaume-Uni, 1982. Une jeune anglo-japonaise entreprend d’écrire un livre sur la vie de sa mère, Etsuko, marquée par l’après-guerre à Nagasaki. Etsuko replonge dans ses souvenirs trente ans plus tôt, lors de sa première grossesse, alors qu’elle se liait d’amitié à une jeune veuve qui élevait seule sa fille. Au fil des discussions, l’écrivaine remarque une discordance dans les souvenirs de sa mère les fantômes de son passé semblent toujours là…



Réalisation Kei Ishikawa

Casting Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meeting with the Café des Langues, for a bilingual exchange at the end of the screening.

German :

Treffen mit dem Café des Langues für einen zweisprachigen Austausch am Ende der Vorführung.

Italiano :

Incontro con il Café des Langues, per uno scambio bilingue al termine della proiezione.

Espanol :

Encuentro con el Café des Langues, para un intercambio bilingüe al final de la proyección.

