Lumière sur la brique

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Lumière sur la brique

Exposition et vente. Eclairage réduit 2h00 avant la fin pour la mise en lumière des œuvres. Présence de Lego Masters. Tombola, petite restauration et snacking. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 25 39 33

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English :

Light on brick

L’événement Lumière sur la brique Montargis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS