Lumière sur la brique Montargis
Lumière sur la brique Montargis samedi 25 avril 2026.
Lumière sur la brique
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Lumière sur la brique
Exposition et vente. Eclairage réduit 2h00 avant la fin pour la mise en lumière des œuvres. Présence de Lego Masters. Tombola, petite restauration et snacking. .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 25 39 33
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English :
Light on brick
L’événement Lumière sur la brique Montargis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS
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