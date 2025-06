Lumière sur la carrière de Madame Nolwenn Delaunay, Directrice Juridique de TotalEnergies HEC Alumni Paris 25 juin 2025

Lumière sur la carrière de Madame Nolwenn Delaunay, Directrice Juridique de TotalEnergies HEC Alumni Paris Mercredi 25 juin, 19h00 sur inscription

Avec la participation de notre invitée :

Madame Nolwenn DELAUNAY, Group General Counsel – Directrice Juridique de TotalEnergies

Et la modération de :

Madame Hélène CHARPENTIER (H.10), Administrateur Judiciaire associée de SOLVE

Madame Solène DELAFOND (H.10), Avocate au sein du cabinet HOCHE AVOCATS & Membre du Bureau du Club Droit & Entreprise d’HEC Alumni

Monsieur Jean-Baptiste BREAUTE (H. 27), Président du BDJ

qui se déroulera :

MERCREDI 25 JUIN 2025 à 19h

Le Club HEC Alumni Droit & Entreprise est heureux de vous proposer cette nouvelle édition d’une série d’évènements dédiés aux trajectoires d’excellence des professionnels du droit, afin de mettre en lumière la richesse et la singularité de leur parcours.

Nous serons ravis de recevoir Madame Nolwenn Delaunay, Directrice Juridique de TotalEnergies.

Diplômée de Sciences Po Strasbourg (service public), de l’Université Paris-Panthéon-Assas (Master 2 de Fiscalité internationale) et d’HEC Paris (H.01), Nolwenn Delaunay a démarré sa carrière au sein du cabinet d’avocats d’affaires international Simmons & Simmons (au sein du département Projects & Energy group), avant de rejoindre la Direction Juridique d’Airbus puis l’équipementier automobile Faurecia, en qualité de Vice-présidente exécutive en charge de la direction juridique, de la direction de la conformité et des risques ainsi que du secrétariat du conseil d’administration.

Madame Nolwenn Delaunay est Group General Counsel de TotalEnergies depuis le 1er janvier 2024.

Nous vous proposons de débattre ensemble, dans un format informel et convivial, de la carrière inspirante de Madame Nolwenn Delaunay pour échanger sur son parcours, le fil conducteur de ses choix professionnels, les risques qu’elle a osés prendre, ses succès, les questions stratégiques majeures auxquelles elle est aujourd’hui confrontée, et les défis à venir.

Nous nous réjouissons de la recevoir dans le cadre des « Entretiens Parcours » et vous invitons d’ores et déjà à réserver cette date dans vos agendas et à vous inscrire sur le site en ligne.

Nous serons ravis de poursuivre ces échanges autour d’un cocktail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-25T22:00:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/lumiere-sur-la-carriere-de-madame-nolwenn-delaunay-directrice-juridique-de-totalenergies/2025/06/22/12698

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris