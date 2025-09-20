Lumière sur la Chapelle du Groseau Chapelle Notre-Dame-du-Groseau Malaucène

Lumière sur la Chapelle du Groseau Samedi 20 septembre, 18h00 Chapelle Notre-Dame-du-Groseau Vaucluse

50 participants maximum. A partir de 10 ans.

Visite en Scène de la Chapelle Notre-Dame du Groseau

Avec Mélanie Bienfait, conteuse et médiatrice du patrimoine de la CoVe et Delfine Ragonot, musicienne et chanteuse

Dans un cadre exceptionnel se tient la chapelle du Groseau, tout juste restaurée. Le temps d’une visite contée et musicale, la source et la chapelle romane du Groseau s’animent, pour vous raconter leur histoire, riche de plusieurs siècles.

Chapelle Notre-Dame-du-Groseau 1913 Route de Malaucène à Beaumont 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lumieres-sur-la-chapelle-du-groseau »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.90.67.69.21 »}]

Service Culture et Patrimoine de la CoVe