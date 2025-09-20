Lumière sur la cité jardin Cinéma Jacques Perrin Tarare

Lumière sur la cité jardin Cinéma Jacques Perrin Tarare samedi 20 septembre 2025.

Lumière sur la cité jardin Samedi 20 septembre, 16h45 Cinéma Jacques Perrin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:15:00

Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:15:00

Premier programme de l’Office public d’habitation à Bon Marché du Rhône, la cité jardin a été construite en 1923-1924, afin d’offrir un habitat de qualité aux familles modestes, tout en répondant aux préoccupations hygiénistes de l’époque.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Ville de Tarare vous convie à la projection d’un court-métrage inspiré et réalisé avec les habitants. Ce film met en lumière la richesse de la mémoire collective de ce quartier emblématique, à travers le regard de celles et ceux qui vivent dans ce quartier et témoignent avec sensibilité des transformations urbaines qui les façonnent.

La projection sera suivie d’un échange ouvert à tous. Ce moment réunira habitants, médiateurs, bailleurs et acteurs de terrain, autour de témoignages et de regards croisés sur la vie collective en habitat social. Nous nous retrouverons ensuite autour d’un verre.

La cité jardin, Jean-Marie-Froget – 20 mn

Film réalisé par Anne Guicherd en 2025 dans le cadre de la convention territoriale pour l’enseignement artistique et culturel (CTEAC) et financé par la Communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien et la Ville de Tarare.

Cinéma Jacques Perrin 14 Rue Bataillon Berthier, 69170 Tarare, France Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 45 32 41 »}]

Premier programme de l’Office public d’habitation à Bon Marché du Rhône, la cité jardin a été construite en 1923-1924, afin d’offrir un habitat de qualité aux familles modestes, tout en répondant aux…

Ville de Tarare