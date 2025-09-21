Lumière sur la patrimoine wattrelosien d’hier à aujourd’hui Musée des Arts et Traditions populaires Wattrelos

Lumière sur la patrimoine wattrelosien d’hier à aujourd’hui Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires Nord

À partir de 15 ans.

Dans le cadre des JEP 2025, le Musée vous propose de partir à la découverte du Wattrelos d’hier et d’aujourd’hui en vous essayant au jeu « D’où qu’ch’est à’ch’t’heure ? » ! Des photographies, représentant divers endroits de la Ville d’antan, sont dispersées dans le Musée… Pourrez-vous reconnaître à quels lieux ils correspondent aujourd’hui ?

Infos : 03.20.81.59.50 – musee@ville-wattrelos.fr

Musée des Arts et Traditions populaires 96 rue François Mériaux – 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03 20 81 59 50 http://www.ville-wattrelos.fr [{« link »: « mailto:musee@ville-wattrelos.fr »}] Le musée des Arts et tradition populaires de Wattrelos a été créé dans une ancienne ferme traditionnelle picarde appelée aussi « cense ». Les différents bâtiments sont reliés entre eux et s’organisent autour d’une grande cour carrée typique. Le Musée abrite une grande collection d’objets du quotidien du XIXe siècle. Ils sont regroupés dans des saynètes racontant dans le détail la vie à la maison, ou durant les loisirs d’une population issue de la vie rurale mais aussi de l’ère de l’industrialisation.

