Lumière sur la transition énergétique Atelier la fresque des nouveaux récits

Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

2026-01-24

En simultané sur Pau Billère Oloron

Sur inscription sur le site www.fresquedesnouveauxrecits.org

un atelier participatif de 3h (12 participants maxi)

Dans un premier temps, une partie fresque pour mieux comprendre les freins socio-cognitifs à la transition et prendre conscience de l’intérêt de l’imaginaire et des nouveaux récits pour lever ces freins.

Dans un second temps, une partie Récits , au cours de laquelle les participants vont rédiger, en équipes, des récits permettant de modifier une ou plusieurs normes sociales, afin de se projeter de façon réaliste vers un avenir désirable, compatible avec les limites planétaires.

A plusieurs mains, guidées par l’intelligence collective, c’est en équipe qu’émergera le contour d’une nouvelle histoire, inspirée par les participants, inspirantes pour les autres ! .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

