Lumière sur l’église Saint-Aignan Garennes-sur-Eure
Lumière sur l’église Saint-Aignan Garennes-sur-Eure vendredi 29 mai 2026.
Garennes-sur-Eure
Lumière sur l’église Saint-Aignan
Eglise Saint-Aignan Garennes-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Jeux de lumières et illuminations dans l’église, et accompagnement musical à l’extérieur. .
Eglise Saint-Aignan Garennes-sur-Eure 27780 Eure Normandie +33 6 25 16 74 12 association.garennes.patrimoine@gmail.com
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English : Lumière sur l’église Saint-Aignan
L’événement Lumière sur l’église Saint-Aignan Garennes-sur-Eure a été mis à jour le 2026-04-08 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure