Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières Hôtel GAUQUELIN DES PALLIERES Bayeux
Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières Hôtel GAUQUELIN DES PALLIERES Bayeux samedi 30 mai 2026.
Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières
Hôtel GAUQUELIN DES PALLIERES 8 Rue Franche Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Illumination de notre Hôtel Particulier Gauquelin des Pallières par des bougies extérieures
Présentation de l’édifice par les propriétaires. .
Hôtel GAUQUELIN DES PALLIERES 8 Rue Franche Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 28 28
English : Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières
L’événement Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières Bayeux a été mis à jour le 2025-12-10 par Conseil Départemental du Calvados