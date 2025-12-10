Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières Hôtel GAUQUELIN DES PALLIERES Bayeux

Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Illumination de notre Hôtel Particulier Gauquelin des Pallières par des bougies extérieures

Présentation de l’édifice par les propriétaires. .

Hôtel GAUQUELIN DES PALLIERES 8 Rue Franche Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 28 28

English : Lumière sur l’hôtel Gauquelin des Pallières

