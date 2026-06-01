Lumière Vallée Léguer en fête Rue Louis Prigent Plouaret

Plouaret

Lumière Vallée Léguer en fête

Rue Louis Prigent Bureau d’Information Touristique Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-15

Des photographies prises lors de marches dans la vallée du Léguer, entre paysages, patrimoine et vie de vallée. Les photographies sont présentées au moyen d’une mise en scène intégrant plusieurs dispositifs techniques d’éclairage boîtes lumineuses, supports diffusants variés et autres sources modulées.

Visible aux horaires d’ouverture .

Rue Louis Prigent Bureau d’Information Touristique Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Lumière Vallée Léguer en fête Plouaret a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose