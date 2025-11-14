Lumières à Beaune ! Beaune Beaune

Lumières à Beaune !

Beaune Au centre ville et autour des remparts de Beaune Beaune Côte-d'Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2025-11-14

Du 21 juin au 21 septembre, puis de la Vente des Vins à début janvier

Vous pouvez admirer les projections monumentales sur 7 sites emblématiques de la ville la Collégiale Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu, le Musée du Vin, la Chapelle, Saint-Etienne, le Beffroi, la Porte Marie de Bourgogne et le Rempart des Dames. Vos balades nocturnes au cœur du castrum ne seront que pur enchantement !

Les scénographies projetées sont basées sur l’histoire et le patrimoine de la ville. Les projections durent en moyenne 3 à 5 minutes et témoignent d’une incroyable perfection numérique.

Partez à la découverte d’un parcours, reliant ces différents sites, et balisé par plus de 150 éclairages aux couleurs évolutives au gré des saisons. 30 monuments et bastions des remparts sont également mis en lumière. .

Beaune Au centre ville et autour des remparts de Beaune Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30

