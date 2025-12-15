Lumières à l’église Saint Roch de Courteille Alençon

Lumières à l’église Saint Roch de Courteille

Eglise Saint Roch 71 rue de l’Eglise Alençon Orne

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-30

Illuminations intérieures (vitraux, boiseries) et extérieures de l’église. .

