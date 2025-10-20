Lumières célestes Place De la Major Marseille 2e Arrondissement

Lumières célestes Place De la Major Marseille 2e Arrondissement lundi 20 octobre 2025.

Lumières célestes

Du 20/10/2025 au 10/03/2026 tous les jours de 10h à 17h30. Place De la Major Cathédrale de la Major Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2026-03-10 17:30:00

Date(s) :

2025-10-20

L’occasion pour les visiteurs de s’émerveiller d’un voyage féérique à travers un jardin d’Eden, célébrant la Création et invitant au rêve et à l’émerveillement.

Marcoville est un sculpteur français, ses premières créations datent des années 70. Son travail mêle valorisation des matériaux destinés au rebut et poésie. Il explore le verre, qu’il cisèle, colore et empile pour créer des œuvres lumineuses et vibrantes. Ses compositions, aux inspirations multiples, mêlent nature, spiritualité et imaginaire. Séduit par l’implantation de la cathédrale face à la mer, il a choisi d’en faire le cadre d’un spectacle jamais vu.









L’exposition regroupe des œuvres gigantesques qui mettent en scène des milliers de pièces d’art et créent une relation intime et profonde avec chaque spectateur.











La scénographie est unique 600 anges en verre sablé et or suspendus dans la nef, avec une forêt d’arbres au début de la nef, une cinquantaine de Vierges disposées entre les piliers tout au long de la nef, et 30000 poissons de verre accrochés dans le choeur au-dessus de l’autel….de quoi créer une atmosphère onirique, irréelle, pleine de poésie.













Des visites de l’exposition seront organisées pour les élèves des écoles marseillaises, avec en parallèle des ateliers artistiques et pédagogiques sur la démarche écologique de l’artiste Marcoville.











L’exposition est portée par l’association Pour Que Marseille Vive. .

Place De la Major Cathédrale de la Major Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visitors can enjoy a magical journey through a Garden of Eden, celebrating Creation and inviting them to dream and marvel.

German :

Die Besucher können sich auf eine märchenhafte Reise durch einen Garten Eden begeben, der die Schöpfung feiert und zum Träumen und Staunen einlädt.

Italiano :

I visitatori potranno ammirare un viaggio magico attraverso un giardino dell’Eden, che celebra la creazione e invita a sognare e a stupirsi.

Espanol :

Es una oportunidad para que los visitantes se maravillen con un viaje mágico a través de un Jardín del Edén, que celebra la Creación e invita a soñar y maravillarse.

L’événement Lumières célestes Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille