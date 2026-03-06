Lumières dans l’églie de Norrey Saint-Manvieu-Norrey

Lumières dans l’églie de Norrey

Eglise de Norrey Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Concert de chant choral dans l’église de Norrey datant du XIIIème siècle. L’église sera illuminée à l’intérieur en multicolore. .

Eglise de Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 6 71 23 02 73 marielandron14@gmail.com

English : Lumières dans l'églie de Norrey

