Lumières d’argent, Pierres de temps Atelier Hortala face à la criée du port de pêche Granville

Lumières d’argent, Pierres de temps

Atelier Hortala face à la criée du port de pêche 9 Rue Malpagne Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Exposition des Photographies au collodion humide & dessins de Chausey. Granits, algues & lichens.

Artistes Louve Delfieu & Maud Hortala

Imaginez alors une chambre en bois à soufflet rouge datant de 1860, des plaques de verre polies à la main, le collodion visqueux, les bains d’argent, une charrette à deux roues et deux artistes arpentant Chausey.

Chaque jour, nous déplaçons notre chambre noire ambulante à l’autre bout de l’île pour photographier ces granits fantastiques comme d’autres auraient pu le faire un siècle et demi plus tôt.

À Chausey, les paysages sont d’eau et de lumière une argenture liquide,

vibrante, où le temps glisse sur la mer comme l’argent sur le verre.

Inauguration du livre éponyme où les œuvres sont accompagnées de recettes d’algues et de dessins de lichens.

Horaires 11h à 13h et 15h à 19h .

Atelier Hortala face à la criée du port de pêche 9 Rue Malpagne Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 53 42 94 maudhortala@gmail.com

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English : Lumières d’argent, Pierres de temps

L’événement Lumières d’argent, Pierres de temps Granville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer