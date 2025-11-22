LUMIERES DE L’AVENT atelier de fabrication de bougies Résidence Services Seniors Parc Sainte Marie 45 Le Bourg 16150 Étagnac Étagnac
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Fabriquez votre propre ensemble de 4 bougies en cire d’abeille à allumer chaque dimanche avant Noël, selon la tradition.
English :
Make your own set of 4 beeswax candles to light every Sunday before Christmas, according to tradition.
German :
Stellen Sie Ihr eigenes Set aus vier Bienenwachskerzen her, das Sie jeden Sonntag vor Weihnachten nach alter Tradition anzünden können.
Italiano :
Realizzate il vostro set di 4 candele di cera d’api da accendere ogni domenica prima di Natale, secondo la tradizione.
Espanol :
Haz tu propio juego de 4 velas de cera de abeja para encender cada domingo antes de Navidad, según la tradición.
