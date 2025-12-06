Lumières de l’Avent Vézelay

Lumières de l’Avent

Samedi 6 décembre à 16h30, rendez-vous pour une montée lumineuse de la Porte du Barle jusqu’à la mairie. A 17h30, contes pour les plus jeunes à la Salle Gothique (24 rue St-Pierre). A 18h, vin chaud et chocolat ! Rejoignez-nous pour un apéro-goûter.

Durant tout le mois de décembre (et au-delà), les commerçants et restaurateurs de Vézelay vous accueillent ! Le village est illuminé chaque samedi soir.

La crèche dont vous êtes le héros! Devenez actrices et acteurs de la crèche immersive et partagez vos photos avec le #noelavezelay ! .

+33 3 86 33 23 69

