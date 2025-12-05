Lumières de Noël aux Baux Les Baux-de-Provence

Lumières de Noël aux Baux

Vendredi 5 décembre 2025 de 15h à 18h30. Place St Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Vivez un moment féerique entre lumières, contes et légendes provençales. Lancement des illuminations de Noël du village.

Parking gratuit à partir de 15h

Sous les étoiles, laissez la magie opérer…

16H30Visite guidée du village “Sur les pas de Balthazar” au départ de l’Office de tourisme, (sur réservation*)

17H30 Lancement des illuminations et vin chaud offert place St Vincent

17H45 Conte de la Chèvre d’or, Chapelle des Pénitents Blancs, place St Vincent

Pause gourmande

Sucreries et douceurs dans le village

Idées cadeaux

Décorations, bijoux, cosmétiques, artisanat, produits du terroir, santons,

céramique, jeux, prêt-à-porter, gourmandises etc.

À découvrir aussi

Le jardin du Château des Baux-de-Provence , se pare des couleurs de Noel.

Le Musée des santons Place Louis Jou

Les crèches de Noël Hôtel de la Tour de Brau et Hôtel de Manville .

Place St Vincent Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Experience a magical moment of light, storytelling and Provencal legends. Launch of the village’s Christmas lights.

Free parking from 3pm

German :

Erleben Sie einen märchenhaften Moment zwischen Lichtern, Märchen und provenzalischen Legenden. Start der Weihnachtsbeleuchtung des Dorfes.

Kostenlose Parkplätze ab 15 Uhr

Italiano :

Godetevi un momento magico pieno di luci, racconti e leggende provenzali. Inaugurazione delle luci natalizie del villaggio.

Parcheggio gratuito dalle ore 15.00

Espanol :

Disfrute de un momento mágico lleno de luces, cuentos y leyendas provenzales. Puesta en marcha del alumbrado navideño del pueblo.

Aparcamiento gratuito a partir de las 15.00 h

